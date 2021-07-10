В Украине вакцинация населения от коронавируса имеет низкий охват групп риска и остается по количеству на низком уровне, что может привести к довольно тяжелым последствиям при новом вспышки COVID-19, в частности через вариант "Дельта", считает руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин. Об этом медик высказался в эфире программы "Сегодня вечером" на канале "Украина 24". Он отметил, что в Украине при таком вспышки возможен высокий уровень госпитализации и смертности, как это фиксируется в РФ. Эпидемиолог обратил внимание, что прививка от коронавируса получили чуть более 17% украинский в возрасте 60+, которые входят в группу риска. "Это критически мало, потому что с приходом« Дельты », скоро мы ожидаем вспышка в стране", — заявил Александрин. Эксперт обратил внимание, что в целом в Украине наблюдается "очень низкий охват" этих групп риска, которые должны были уже вакцинировать на сегодня. Такая ситуация грозит в случае скачка уровня новых заражений привести к значительному увеличению госпитализаций, а также рост числа летальных исходов. "Чуть позже мы увидим ситуацию, как, например, в России, когда низкий охват вакцинопрофилактики населения, особенно групп риска — мы будем видеть высокий уровень госпитализации, смертности", — сказал инфекционист. Напомним, ранее эпидемиолог заявил, что в Украине значительно снизилась заболеваемость коронавирус, но завершилась НЕ волна COVID-19, а ее третий пик. Также мы писали о том, что эксперты прогнозируют введение нового карантина в Украине уже осенью.