Глава Офиса президента Андрей Ермак второй раз за месяц провел телефонную беседу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Стороны обсудили подготовку визита президента Владимира Зеленского в США, Донбасс и ситуацию с газопроводом "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента. Сообщается, что Ермак и Нуланд обсудили содержательное наполнение предстоящего визита Зеленского в США, обменялись мнениями о ходе ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления. Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в энергетической отрасли. "Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта" Северный поток-2 ", — говорится в сообщении. Также Ермак уделил внимание ситуации на востоке и вдоль границ Украины и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021". Отметим, визит Зеленского в США на встречу с президентом Джо Байденом планируется на конец июля. Напомним, ранее сообщалось, что Ермак и Нуланд обсуждают привлечения США к переговорам по Донбассу.