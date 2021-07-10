Литва готовится принять несколько тысяч беженцев, прибывающих в страну из Беларуси. В страну направили эстонское подразделение полиции ESTPOL5 для защиты границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал err.ee. Подразделение эстонских правоохранительных органов в составе десяти человек приступил к работе в районе города Друскининкай. Именно в этом районе на прошлой неделе чаще всего фиксировали нарушения пересечения границы. "В этом районе необходимо патрулировать территорию примерно в 30 километров. Мы патрулируем парами, члены нашей команды работают вместе с литовскими коллегами. И работа зависит от задачи, поставленной перед литовским коллегой", — рассказала руководитель ESTPOL5 Тейли Пийскоппель. По словам заместителя начальника пограничной службы Литвы Видас Макайтиса, страна готовится принять тысячи иммигрантов. Помощь была приглашена как от Европейского агентства пограничной охраны, так и от Департамента поддержки беженцев. "Мы рады, что Эстония откликнулась на призыв и отправила не только полицейских с автомобилями, но и дроны для охраны государственной границы и поиска мигрантов, скрывающихся от нас", — отметил Макайтис. Указано также, что эстонские полицейские на литовско-белорусской границе провели первые патрулирования с помощью беспилотников. Поскольку предел имеет форму угла, оператор дрона должен быть осторожен, чтобы не попасть в Беларусь, где БЛА могут сбить. Напомним, из-за ситуации с мигрантами на границе с Беларусью президент Литвы Гитанас Науседа созовет заседание Государственного совета обороны. Оно состоится 12 июля. Как писало РБК-Украина, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Также президент Литвы обратился за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.