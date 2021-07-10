Италия и Англия вечером 11 июля будут соревноваться за титул чемпиона Европы. Лунный марафон футболу сборных будет завершено и кто выиграет титул. Как сборные Италии и Англии пришли к финалу — в материале РБК-Украина. Италия заставила себя уважать Вряд ли кто-то видел в Италии реального претендента на титул перед стартом турнира, несмотря на серию без поражений в официальных матчах с 2018 года, когда команду возглавил Роберто Манчини. Тогда команда пролетела мимо Чемпионат мира-2018, провалившись в квалификации. Перед Евро никто не сомневался, что Италия выйдет из группы, но мало кто ожидал именно такого прохода "дальше". Выступление "Скуадры адзурры" в групповом этапе заставил изменить тон разговоров. Италия максимально уверенно сыграла матче против Турции (3: 0), Швейцарии (2: 1) и Уэльса (обыграли полурезервным составом 1: 0) и без всяких проблем оформила путевку в 1/8 финала. Но все еще оставались вполне обоснованные сомнения, ведь сыграть уверенно против не самых сильных соперников на групповом этапе это одно, а вот показывать сильные стороны в матчах плей-офф — совсем другое. В плей-офф, конечно, Италия играла уже не так ярко. Основное время матча против Австрии в 1/8 финала был незрелым и лишь в дополнительное время итальянцы дожали соперника за счет класса — 2: 1. В четвертьфинале с Бельгией были голы и было интереснее, но матч был очень опасен для Италии — только плохая игра в завершающей стадии атак уберегла их от перевода поединка в овертайм — тоже 2: 1, но в основное время. Экстра-тайма и уже серию пенальти пришлось играть против Испании в полуфинале. И в этом поединке Италия сыграла слабо и где-то даже заслуживала проиграть в основное время и вылететь. Но Испания не проявила характер и в итоге вылетела по пенальти. В целом, от части правильно будет сказать, что Италия пролезла в финал со скрипом. Но только от части, ведь совершенно случайно в финал никто не попадает. Лучшие голы Италии Италия не всегда забивала много на Евро-2020, но часто делала это очень стильно. Гол Инсинье в ворота Турции Гол Мануэля Локателли в ворота Швейцарии Гол Федерико Кьеза в ворота Австрии Гол Инсинье в ворота Бельгии Англия пишет драму с возможным счастливым концом Едва ли не каждый из последних чемпионатов мира или Европы в Англии называют «их» время. Болельщики и журналисты каждые два года верят, что вот теперь их сборная должна выиграть и привезти праздник чемпионства. И каждый раз до этого было очень далеко и чем дальше, тем больше выступления Англии на крупных турнирах выглядело как трагикомедия. Ничего подобного могли ожидать и сейчас. Вылет в 1/8 финала или в четвертьфинале. Почему? Ну ведь это же Англия, они же не могут ничего выиграть. Но выглядит так, что на этот раз Англия настроена как никогда серьезно. На первом для себя Евро Саутгейт устроил мастер-класс прагматического, скучного, но эффективного футбола. Ни в одном из матчей, кроме полуфинала и встречи с Украиной, Англия ни была командой, которая должна громить своего соперника. Чисто визуально их игра выглядело как просто владение мячом в надежде где-то создать момент. И моментов было не так много. Групповой этап Англия прошла с минимальными победами над Хорватией и Чехией и нулевой ничьей против заклятого врага Шотландии, вместе с которым сыграла, наверное, самый скучный матч на этом Евро. Этого им хватило, чтобы пройти дальше. В 1/8 финала англичане обыграли Германию 2: 0 в игре, где не сказать, что очень сильно доминировали, но и проиграть не должны были. После этого Англия оторвалась на Украине, забив четыре гола и, возможно, заслуживая забить больше команде Андрея Шевченко. Полуфинальная игра с Данией безусловно стала тяжелым испытанием для Англии на турнире. Датчане испортили статистику вратарю Джордану Пикфорд, до той игры не пропускал еще на Евро-2020, и Англии пришлось отыгрываться по с 0: 1. Это удалось еще в первом тайме. Во втором же Англия играла так, что экстра-таймов не должно было быть, но вратарь Дании Каспер Шмейхель сыграл буквально "матч жизни", потянув все острые удары от англичан. Что было в овертайме, мы прекрасно помним — скандальный пенальти за то фол, то ли не фол на Рахиму Стерлинге, и гол Харри Кейна, который забил на добивании незабитого им же пенальти. Но даже с учетом этого спорного эпизода, Англия в полуфинале заслужила выиграть и пройти в первый для себя финал Евро и первый с 1966 года финал крупного турнира. Далее должны были быть красивые голы Англии, но их особо и не было. И это наглядно отражает стиль игры англичан на этом турнире — сухо и прагматично. Как бы то ни было, нет сомнений, что обе сборные заслужили быть в финале. Но будет ли это триумф Италии впервые с 2006 года или конец страданий Англии, не выигрывала ничего с того самого 1966 — узнаем вечером 11 июля.