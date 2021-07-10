Ольга Фреймут активно учит пользователей сети этикета — ведущая снимает короткие ролики для фотоблог, где рассказывает, как себя вести в щекотливых ситуациях. А вот на ТВ возвращаться пока не собирается. Так, Ольга стала главной героиней свежего выпуска "33 по 3" и ответила на вопросы ведущей Александры Кучеренко. Ольга — многогранная и разноплановая личность. Саму себя она может охарактеризовать, как справедливую, опрятную и стервозную. К слову, она считает себя одним из лучших ведущих Украины, а в топ-3 профи включила также Дмитрия Комарова и Олега Панюту. К слову, самым значимым достижением в жизни Ольга считает карьеру. Правда, в последнее время ей не нравиться, как она выглядит в кадре, поэтому на телевидение возвращаться пока не собирается, несмотря на то, что ее муж Владимир Локотко — телепродюсер.

Ольга не хочет возвращаться на ТВ (фото: instagram.com/freimutolia) "Очень плохо работать с человеком. А" Ревизор "на бис … Успех" Ревизора "не повторить, поэтому я оставлю его воспоминаниях и не буду трогать", — призналась Фреймут. Вместе с этим, у Ольги есть и серьезные комплексы. Например, она признается, что так и не преодолела в себе комплекс некрасивого тела, а также призналась, что бы поменяла. "Изменила бы голос. Хотела бы солидный и уверенный голос", — заявила ведущая. Ольга вспомнила ужасный комплимент, который слышала. Им ведущую "наградил" бывший. "Он сказал, что у меня очень большие легкие", — рассказала Фреймут.

Ольга оказалась суеверным человеком (фото: instagram.com/freimutolia) В ведущей является и фобии. Так, она боъться летать в самолетах. У нее также есть своеобразия личная примета. После выхода из дома первым она должна встретить мужа. "Если я увижу женщину, то все", — признается она. Также Ольга рассекретила источники своих доходов. К слову, между популярностью и деньгами он выбирает последнее. Так, сейчас Ольга зарабатывает как коуч по этикету. "Это этикет — лекции, конференции, книги", — рассказала о личных источники финансового благополучия ведущая. Она вспоминала о солидный гонорар за всю жизнь. "Был новогодний корпоратив, после него рассчитались. Я дома посмотрела и поняла, что я могу купить квартиру", — вспомнила Ольга. Ведущая ездит на солидном авто — Range Rover Evoque. Последний роскошный подарок от мужа — колье Bvlgari. К слову, в чоловиковы ее пугает его педантичность.

Ольга рассекретила значительный гонорар Напомним, что ранее Ольга Фреймут удивила постельным фото в кружевном боди.