Соболиные густые брови уже который сезон остаются в тренде, что говорить о длинные и густые ресницы — они никогда не выйдут из моды. Как стать володакою именно таких, рассказала трихолог Лариса Пономаренко. Советами специалист поделилась в Instagram, а заодно перечислила причины выпадения бровей и ресниц. Выпадение ресниц и бровей — это не только неприятно, но может сигналить о патологическом процессе в организме. Вот несколько причин: 1) Увлеклась пинцетом. Да да именно так. Многие жалуются, что брови очень редкие и тонкие, а в результате выясняется, что любили выщипывать брови, оставляя "ниточки". Если это происходило много лет, то восстановить рост волосков будет сложно или даже невозможно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) 2) Трихотилломания — состояние, когда человек сам себе выдергивает волосы, брови или ресницы. Часто с людьми это происходит в период сильных стрессов, а затем — становится вредной привычкой. 3) щитовидная железа — выпадение бровей часто связано с заболеваниями этого органа. 4) Химиотерапия и облучение — побочным эффектом этих методов лечения является выпадение волос, в том числе и бровей с ресницами. Есть много средств, но для начала нужно определить причину выпадения или ухудшения их состояния.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Для восстановления бровей (после неудачного выщипывание) и ресниц (после наращивания) есть много специальных сывороток, а также известная всем касторовое олия.Якщо же выпадение ресниц и бровей не связано с какими-либо косметическими манипуляциями или ты вообще не находишь причину — это повод немедленно обратиться к врачу! Чем укрепить ресницы и брови? Есть специальные сыворотки для укрепления и роста ресниц и бровей. Они содержат в составе масла и другие растительные компоненты, которые питают волоски, укрепляют и улучшают рост. Если у вас их нет — замените старой-доброй касторовым маслом! Она прекрасно восстанавливает ресницы после неудачного наращивания и прекрасно ухаживает, делая их прочными и пигментированными.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Репейное масло. Ее можно использовать для ухода за ресницами! Масло достаточно агрессивная и может вызвать раздражение век! Так, ее рекомендуют для улучшения роста волос, но исключительно на голове! Эксперт также научила снимать наращенные ресницы в домашних условиях. Для этого возьмите любую базовую масло (оливковое, миндальное, абрикосовых косточек, на худой конец — подсолнечное) и ватной палочкой нанесите по линии роста ресниц. Масло может попасть в глаза. Это неприятно, но не страшно. Что делает масло на ресницах? Подбирается между натуральной ресницей и клеем, от чего наращенная ресничка соскальзывает. Только не прикладывайте силу, иначе выдерните свою вию.Цей процесс может занять не один день — не торопитесь. Главное — не выдергивайте. Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила ухаживать за зоной декольте и шеей.