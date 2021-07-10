"Холостяк 10", а ныне законный муж и отец Максим Михайлюк не смог построить любовь к своей экранной избранницей Дашей Ульяновой, зато вскоре после разрыва с победительницей проекта нашел свою судьбу — модель Дарю Хлистун. В апреле Макс впервые стал отцом — у пары родилась дочь Ариана. И вот, наконец, пилот тайно женился на маме малышки и официально стал мужчиной. Кадры из торжества появились в Instagram Stories Дарьи, а также фото с молодоженами опубликован на странице ведущей свадебной церемонии влюбленных Юлии. Судя по всему, скромное торжество состоялось в четверг, 8 июля. Жених и невеста предпочли традицийниму наряду, а удобным летним лугам. Даша выбрала белое платье-миди свободного кроя с рукавами-фонариками. Обувь-удобные трендовые "гладиаторы". Она распустила волосы, и ограничилась легким почти незаметным макияжем. Макс же одел белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

Макс и Даша тайно расписались (фото: instagram.com/juliya.kryazheva) "Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений … Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара", — описала Макса и Дашу ведущая церемонии. В коротких видео со страницы Даши и свадебного организатора можно увидеть счастливую пару и их особую гостью — дочь Ариану. Молодожены также гордо демонстрируют документы о регистрации брака.

Экс-холостяк и его любимая связали себя узами брака Напомним, что недавно Макс Михайлюк впервые показал лицо дочь. Экс- "холостк" признался, что с появлением на свет малышки понял, что такое настоящее счастье.