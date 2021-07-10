Настя Каменских отличается яркой внешностью и жгучим темпераментом. Она обожает теплые страны и не скрывает, что чувствует себя мексиканкой или, по крайней мере, испанкой. Недавний фотосессия в самом сердце Мехико стала лишним тому подтверждением. И вот, теплолюбивое Настя внезапно пожаловалась на … жаркое лето в Киеве! Певица опубликовала пикантный пост в Instagram и заговорила о своем самочувствии. Так, Настя нежится в пенной ванной. Певица позирует без грамма макияжа, она собрала сверху волос и соорудила на голове "облако" с легкой невесомой пены. Звезда решила поговорить с поклонниками о наболевшем, а именно — о летнюю жару, которую в этом году особенно сложно переносит. Она призналась, что всегда любила теплое время года и высокие температуры ее никогда не пугали. Настя показала пикантное фото с ванной (фото: instagram.com/kamenskux) "Это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это ад. На сцену хочется выходить в купальнике, председатель вареная, пульс учащенный, темп замедленный! " — пожаловалась артистка. Поклонники разделили мнение своей любимицы и отметили, что это лето особенно жаркое, поэтому самочувствие и здоровье подводит многих. Некоторые из них предположили, что недомоганием знаменитости может быть связано не с погодными условиями, а с беременностью, ведь периодически Насти "приписывают" интересное положение. Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала, как ей на самом деле живется с Потапом.