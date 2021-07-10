Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, что отстыковался от Международной космической станции, вернулся на Землю. В субботу он штатно приводнился в Атлантике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX. Отмечено, что мягкое приводнения капсулы с помощью парашютной системы произошло в 06:30 по киевскому времени в Мексиканском заливе. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту. Вертолет после подъема капсулы из воды доставил ее на сушу. Cargo Dragon привез на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС. Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. В целом корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Как писало РБК-Украина, в четверг стало известно, что под наблюдением астронавта NASA Шейна Кимбро космический грузовой корабль Cargo Dragon отсоединился от МКС.