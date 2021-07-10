Летний отдых в самом разгаре, а это значит, что побережье Черного и Азовского морей сейчас особенно популярны в украинском. Самые бюджетные варианты проживания на курортах стартуют от 100-150 гривен за человека, а жилье класса "люкс" обойдется от 1500 до 3000 гривен за номер. Как выглядят самые крутые базы отдыха на Азовском море — читайте в нашем материале ниже. Самую дорогую базу отдыха нам удалось обнаружить в Генической Горке — PapaDeMore. На этой базе отдыха есть свой теннисный корт, огромный бассейн с горками, детские площадки, отель и несколько коттеджей в лесу. До моря — 20 метров. Цена за стандартный двухместный номер начинается от 1600 гривен, а вот коттеджи стоят в среднем от 3000 гривен в сутки. В номерах есть все необходимое-кровать, кондиционер, туалет и душ, холодильник, сейф и телевизор, а также полотенца. В стоимость номера входит шведский завтрак, а остальные питания — в двух ресторанах на территории комплекса. На базе отдыха "Техас" в Кирилловке условия немного проще, но цены тоже достаточно высоки. Комплекс находится фактически на пляже, там есть свой бильярдный зал, несколько бассейнов, игровая зона для детей, воздушный хоккей и джакузи. Есть кухни для приготовления пищи и ресторан, где можно питаться по системе комплексного меню. Также есть стоянка, мангалы и прачечная. Стандартный номер на троих обойдется в 1000 гривен в сутки, но в комнатах только кровати, холодильник, телевизор, чайник и москитная сетка. Люкс на двоих обойдется в 1200 гривен за ночь, а более комфортный номер со всеми удобствами (душ, туалет, ванна, телевизор, чайник, кондиционер) — от 1500 гривен. Трехместный номер с балконом и кухней — от 2500 гривен в сутки. По шестиместный люкс придется заплатить 3200 в сутки. Еще одна база отдыха в Кирилловке — "Казацкий стан". Находится она в 150 метрах от пляжа. На территории есть бассейн, детская площадка, терраса с шезлонгами. Своего ресторана на базе нет, впрочем, как и экономных номеров. Есть только деревянные коттеджи класса люкс, в которых есть кровать, ванная, телевизор, кухня со всем необходимым. Все номера рассчитаны на семью от 4 человек, а цены стартуют от 2900 за одну ночь. На Пересыпи в Кирилловке есть отель класса "люкс" с большими просторными номерами с балконом и видом на море — "Белуга". На территории есть бассейн, детская площадка, бар и ресторан. Цены на номера здесь стартуют от 3500 гривен за двух человек за ночь, на выходные — дороже. В номере есть мини бар, сейф, туалет и ванная, телевизор, кондиционер, комплект полотенец, одноразовые косметические средства. В некоторых номерах есть еще кофеварка. В стоимость номера входит завтрак. В заповедной зоне на острове Бирючий можно найти уединение на вилле "София". Она находится прямо на пляже, есть волейбольная площадка, лежаки, детская площадка, батуты, тир, мангалы. Туристам здесь предлагают два вида — с видом на море и с видом на лиман и закат. Цены стартуют от 2800 до 3200 за ночь. На Федотовой косе есть комплекс "Акватория" с деревянными срубами. На территории есть детские площадки, в номерах — небольшие кухни со всем необходимым, минимум мебели, холодильник, телевизор, кондиционер, сушилка для белья и туалет с душем. Цены на номера класса "люкс" в сезон стартуют от 1700 гривен за ночь.

База отдыха на Федотовой косе Напомним, ранее мы писали о том, почему стоит запланировать отдых на Шацких озерах летом.