Стало известно имя бойца Операции объединенных сил, который в пятницу погиб на Донбассе от обстрела боевиков. Погиб старший солдат Владимир Яськив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 24 ОМБр имени короля Даниила. "Вчера, 9 июля 2021, во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб наш собрат — старший солдат Яськив Владимир Богданович", — указано в сообщении. Боец находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Врагу предоставили адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. "Во время смены позиции старшим солдатом Яськива произошло непоправимое … вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", — информируют в пресс-службе. Он родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки Тернопольской области. Напомним, утром стало известно, что на Донбассе за минувшие сутки в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Еще трое были ранены. Как писало РБК-Украина, позавчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили.