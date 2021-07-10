На Шри-Ланке ослабляют карантин из-за коронавирус. После двух месяцев ограничений восстанавливают работу рестораны, гостиницы, кинотеатры и музеи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР. Власти Шри-Ланки также позволила публике снова посещать места религиозного поклонения. Вместе с тем театры, кинотеатры и музеи могут работать при заполняемости посетителями наполовину. Также предусмотрено, что на конференции, семинары и другие мероприятия можно допускать лишь 50 посетителей. Кроме того, максимум в 50 человек допускается на похоронах человека, умершего по причинам, не связанным с COVID-19.