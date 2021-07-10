На Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб 44-летний военный ВСУ Владимир Яськив — боец 9 июля зоне ООС получил ранение в голову, которое оказалось несовместимым с жизнью. Об этом 10 июля сообщил председатель Тернопольского районного совета Виктор Козорог в своем Facebook. Владимир Богданович был призван Тернопольским ОМТЦК и СП Тернопольской области. На фронте был старшим стрелком 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 1 механизированной роты 1 механизированного батальона воинской части. "По предварительным данным, военный выполнял задачи и получил смертельное ранение в голову, в результате одиночного выстрела, предположительно из снайперской винтовки", — говорится в публикации. Яськив — уроженец поселка Большие Борки под Тернополем. Сообщается также, что боец своей семьей не обзавелся и был холост. "Соболезнует родным и близким погибшего … Вечная ему память", — написал глава райсовета. Ранее сообщалось, что перед этим вечером 8 июля на позиции у села Пески на фронте в Донбассе снайпер оккупантов убил 24-летнего воина ВСУ, сержанта Евгения Курасова. У него остались дома Жена с двухмесячным ребенком. Напомним, что 5 июля в результате обстрела боевиков погиб майор Богдан Бродовский с 93-й ОМБр "Холодный Яр". У погибшего осталась жена и четверо детей.