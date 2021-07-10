Медузы считаются самыми опасными и коварными морскими обитателями. Их агрессивность время бьет даже рекорды акул. Даже мертвые медузы способны нанести вред человеку. Что нужно знать о самых опасных обитателей моря — читайте в нашем материале ниже. У медуз отсутствуют мозги и сердце — и еще несколько органов. И на 95% они состоят из воды. Еще у них есть зубы и у многих — некоторое количество опасного яда. Зубы у бероидних гребенчатых медуз сотни — они выглядят как ресницы в несколько рядов и помогают им жевать добычу. А вот нервных систем у медуз две и обе имеют разные функции. Еще у медуз есть глаза, а у некоторых видов количество органов зрения достигает 24 штук. Медузы появились на Земле около 650 000 000 лет назад и у некоторых видов есть бесконечный цикл — они могут бесконечно переходить от юной особи к взрослой и обратно много раз. По мнению палеонтологов, медузы на Земле появились даже раньше динозавров. Самое ядовитое существо на Земле — Австралийская коробчатая медуза. Их тело покрыто щупальцами нематоцисты — это крошечные стрелы, наполненные ядом. Любое животное и человек умирает в течение нескольких минут после прикосновения к этим стрел. Щупальца могут быть достаточно длинными. Самая медуза в мире с львиной гривой. Ее длина может достигать 30 метров. Группа медуз может спокойно перебросить 10-тонную рыбацкая лодка. Тяжелая — Nemopilema nomurai, ее вес может достигать 150-200 кг, а наименьшая — ируканджи, размер их купола около 1 см. Однако это маленькие медузы очень ядовиты. Еще медузы могут уничтожать себе подобных и использовать их в пищу. А ядовитые клетки медуз могут оставаться активными даже через несколько недель после смерти животного. Поэтому трогать мертвых медуз на пляжах не рекомендуется. На планете есть место, где живет несколько миллионов медуз — это озеро в Палау. В среднем там 3-5 медуз на один кубометр воды. Ни хищника в этом озере не осталось, а медузы там потеряли жалящие клетки и стали безопасными. Большинство медуз имеет форму зонтика или колокола. Они прозрачные или полупрозрачные — это маскировка от хищников. Некоторые виды содержат люминесценции и могут светиться в темноте. Дышат медузы всем телом, поглощая растворенный в воде кислород, а отходы жизнедеятельности они удаляют через рот, так как других отверстий на их теле нет. Ученые утверждают, что рост популяции медуз начинается в тех местах, где есть проблемы с экологией. Они начинают заполнять те водоемы, в которых по разным причинам вымирают другие морские животные. В некоторых странах медуз употребляют в пищу. Их высушивают и солят, а затем нарезают соломкой. Медузы могут стать причиной остановки атомных электростанций, которые находятся на побережье. Для охлаждения резервуаров станции используют морскую воду, а медузы попадают в резервуары вместе с ней. С жалящих клеток некоторых видов медуз изготавливают лекарственные препараты, в частности — лекарство для регулирования кровяного давления. Напомним, ранее мы писали о том, что Азовское море оккупировали медузы.