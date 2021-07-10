Компания Elire Management Group заявила о намерении построить хранилище для лучших песен мира. Здание сохранять записи ближайшие 1000 несмотря на ядерный конец света. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Billboard. Согласно отчету еженедельного американского журнала, Elire Management Group планирует построить цифровое хранилище для хранения важных музыкальных записей, начиная от песен группы Beatles и заканчивая фольклорной музыкой. Сейчас компания ведет переговоры с технологическими гигантами, такими как Arctic World Archive — предприятием, которое построило хранилище для хранения копий древних артефактов, например как рукописи Ватиканской библиотеки. "Мы хотим сохранить музыку, которая сформировала нас как людей и сформировала наши страны", — отметил управляющий директор Global Music Vault Люк Дженкинсон. Сегодня Elire Management Group размышляет над созданием глобального комитета, который будет работать с музыкальными коллективами, чтобы собрать любимые песни стран.