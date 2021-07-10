Лилия Ребрик недавно повредила ногу, поэтому ведущей пришлось немного замедлить привычный ритм жизни, но зато освободившееся она решила посвятить близким и любимым — семьи. Она буквально забросала сеть снимками с мужем Андреем Диким и дочерьми — Дианой и Полиной. И вот, семейную атмосферу фотоблог теледивы разбавила модная фотосессия, а настоящим сюрпризом стал пикантный образ звезды. Так, в честь Дня моды Лилия показала в Instagram стильный и дерзкий фотосет, ради которого примерила несколько диаметрально противоположных образов. Белый брючный Леки летний костюм с трендовым пиджаком-оверсайз, шелковая молочная майка на тонких брительках подчеркнули нежность и чувственность летнего лука телезвезды. Второй образ — полная противоположность предыдущему. Ведущая надела амарантовое платье-пиджак свободного кроя и зафиксировала ее кожаным широким поясом на талии. Она дополнила смелый лук корсетом, что подчеркнул роскошный бюст ведущей, и сетчатыми колготками с классическими туфлями на шпильке.

Лилия показала два совершенно разных лука (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Лилия решила поинтересоваться у пидписникв, где они чаще всего покупают вещи и одежду каких брендов и производителей выбирают. Не секрет, что сама теледива обожает аутфит украинских дизайнеров и даже тесно сотрудничает в коллаборации с некоторыми из них. "Я в последнее время просто маньячка в выборе одежды от украинских производителей. Уже несколько лет я их пылкая поклонница. Я реально в восторге от многих наших дизайнеров! На большинстве фото в инстаграм — я в костюмах и платьях именно made in Ukraine!" — звявила ведущая. Главный модный девиз Лилии — чтобы было удобно и ей нравилось. Тем более современная мода настолько демократична, что позволяет с легкостью следовать этому правилу и не прогадать!

Лилия дала модные советы на каждый день (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Ведущая дала модницам парочку советов из личного опыта, что способны выручить в любой ситуации. "Если не знаете что надеть — надевайте черно-белый вариант. Это всегда стильно и всегда такая" база "должно быть в гардеробе. Если сомневаетесь: надевать ту или иную украшение или нет — лучше ни. Без прикрас — это всегда sexy. Вы — и есть сама украшение. Всегда помните об этом. Ну и если совсем не готовы к западу, а есть там быть: помните, вы — уникальная в том, в чем вы есть. И кто знает, возможно завтра все так ходить и вы заведете новый тренд ", — подумала Лилия. Напомним, что ранее Лилия Ребрик очаровала атмосферными снимками, сделанными в особый день в году.