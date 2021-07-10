Белый дом намерен провести встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Во время нее обсудят ослабление ограничений на употребление каннабиса спортсменами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. Отмечено, что запрос на встречу от представителей президента США Джо Байдена поступил через неделю после того, как американскую спортсменку Шакарри Ричардсон дисквалифицировали с Олимпиады в Токио. Отметим, что у спортсменки в крови обнаружили следы марихуаны. Это вещество до сих пор запрещена в некоторых элитных видах спорта в соответствии с правилами WADA. Ричардсон была фаворитом в забеге на 100 м среди женщин. "Ее отстранения вызвало негативную реакцию со стороны политиков и американской общественности из-за того, что некоторые считают политикой, несовместимой с современным законодательством США", — пишет издание. При этом по состоянию на сейчас девятнадцать штатов США полностью легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях. Петицию о том, чтобы Ричардсон вернули в состав американской сборной подписало более 560 000 человек. Представители антидопингового агентства США также выразили разочарование из-за отстранения Ричардсон. В ведомстве подчеркивают, что правила WADA "о марихуаны" должны измениться.