Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська рассказала о неформальной встрече с Зеленским в Литве с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его поездки в Литву. Официальных встреч в нее с представителями украинской власти еще не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Сегодня". По ее словам, белорусская оппозиция поддерживает связь с правительством Украины. "Я однажды встречалась онлайн с господином (министром иностранных дел, — ред.) Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на западе в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", — отметила Тихановська. Она также поблагодарила Украину за то, что она приняла десятки тысяч белорусов и помогла им с трудоустройством. "И пусть еще не было официальных встреч на высшем уровне, но такую ежедневную поддержку мы ощущаем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина — с белорусским народом", — добавила оппозиционерка. Напомним, ранее Тихановська назвала Крым украинским и заявила, что ждет приглашения в Украину. Украина впервые вышла на предметный контакт с ней в январе 2021 в рамках онлайн-встречи Люблинского треугольника.