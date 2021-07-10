Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа заявил о завершении учений Sea Breeze-2021. Первый корабль участник уже отправился домой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС в Facebook. В пятницу в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строю и ордера, стало завершающим этапом морской фазы учений. Издание "Думская" отмечает, что после этого корабли НАТО вернулись в Одессу, а болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже пошел на родину. Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что действия Российской Федерации на Черном море никак не мешали проведения учений НАТО Sea Breeze-2021. Как писало РБК-Украина, украинские военные не исключали, что может осуществить провокации во время учений Sea Breeze. Однако они заявляли о готовности к такому повороту событий.