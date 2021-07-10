До окончания Евро — 2020 остался только один матч. Завтра, 11 июля, в 22:00 по Киеву Англия в финале сыграет с Италией. А пока РБК-Украина собрало все рекорды и скандалы нынешнего турнира. Уникальность Евро-2020 Данный Чемпионат Европы сначала был уникальным — впервые в истории УЕФА решило провести евро не в одной или двух соседних, а сразу в 11 странах. Такое решение было приурочено к 60-летнему юбилею чемпионатов Европы. Правда, в 2020 году провести евро не получилось из-за пандемии. Турнир перенесли на год. И это также первый раз, когда ЧЕ перенесли по чрезвычайным обстоятельствам. Хотя по итогам турнира можно говорить, что среди 11 стран-хозяев Евро, есть один самый хозяин. В английском Лондоне с учетом финала пройдет сразу восемь матчей турнира, является рекордным количеством среди городов-хозяев. При этом сборная Англии дома уже провела пять из шести матчей, а в воскресенье сыграет на "Уэмбли" и финал. рекорды турнира За время проведения нынешнего ЧЕ были обновлены сразу семь рекордов Евро. Три из них относятся португальцу Криштиану Роналду. Так португалец обновил свой рекорд по количеству сыгранных матчей на ЧЕ (25). Также он стал единственным игроком играл сразу на пяти евро (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) и вышел в лидеры бомбардиров в истории турниров-14 голов (5 в этом Евро). У француза Мишеля Платини, который теперь является вторым бомбардиром турнира, лишь 9 голов.

Фото: Криштиану Роналду установил сразу три рекорда Евро (uefa.com) Кроме этого поляк Кацпер Козловски, выйдя на замену в матче с Испанией (1: 1), стал самым молодым игроком, который участвовал в финальной стадии чемпионатов Европы. На момент выхода на поле ему было всего 17 лет и 246 дней. Еще на Евро — 2020 дважды обновляли длинные победные серии с учетом квалификации и финальной стадии. Сначала Бельгия довела этот показатель до 14 матчей (с 21 марта 2019 по 27 июня 2021). Но бельгийцев переплюнула Италия, победив в полуфинале, которая стала 15-й в целом в цикле (с 23 марта 2019 по 6 июля 2021). Примечательно, что именно итальянцы выбили Бельгию в четвертьфинале Евро. Также победа Испании над Словакией 5: 0 стала одной из крупнейших в истории турниров. Побед с большей разницей на Евро еще не было. А вот с подобной разницей случалось неоднократно: Нидерланды-Югославия 6: 1 (25.06.2000, 1/4 финала) Дания-Югославия 5: 0 (16.06.1984, Групповой этап) Франция-Бельгия 5: 0 (16.06.1984, Групповой этап) Швеция-Болгария 5: 0 (14.06.2004, Групповой этап) Приняла участие в рекордном для евро матче и сборная Украины. Правда, со знаком минус. Именно украинском Англия забила трижды в одном матче головой. К этому одной команде в истории не удавалось со второго этажа в одной игре. Топ скандалы Крым и Украину Один из главных скандалов перед Евро был связан с Украиной. А точнее с ее формой — с контуром Крыму и надписями "Слава Украине! Героям слава!". Россия начала настоящую истерию по этому поводу и как только не пыталась убрать Крым "желто-синей" формы. И хотя российский "Газпром" является одним из спонсоров евро и УЕФА, но смогли лишь убрать надпись "Героям слава", которая располагалась с тыльной стороны футболки.

Фото: третий комплект формы сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko) балканская история Во время группового этапа сильнейший скандал случился в матче соперников сборной Украины по группе — Австрии и Северной Македонии. Австриец Арнаутович во время празднования гола в ворота македонцев оскорбил игрока соперников Эзджана Алиоскы. По информации СМИ, австриец в ходе словесной перепалки сказал македонцу "я ** албанский мать", указывая на албанского происхождения футболиста македонской сборной. Сам Марко по происхождению является сербом. После игры Арнаутович извинился, но УЕФА таки отстранило его на один матч. УЕФА против радуги Еще одну реакцию боссов УЕФА вызвало решение капитана немецкой сборной Мануэля Нойера, который выводил свою команду на матче против Франции (0: 1) и Португалии (4: 2) с капитанской повязкой в радужных цветах. Среди футбольных клубов активно продвигалась акция в поддержку ЛГБТ. Однако в УЕФА расценили такой жест как политический и даже начали проверку, которая могла вылиться в штраф для немецкой футбольной федерации. Правда через день проверка была приостановлена. В пресс-службе Бундестим заявили, что "повязка была оценена как командный символ разнообразия и доброго дела". Хотя инициативу немцев перед матчем Германии и Венгрии в Мюнхене подсветить "Альянц арену" в радужные цвета все же запретили.

Фото: Нойер (ЗАПРАВА) провел два матча с радужной капитанской повязкой, в том числе и против Португалии (uefa.com) Скандал в полуфинале Последний и самый громкий скандал произошел в полуфинале Англия-Дания, где рефери назначил неоднозначный пенальти на 104-й минуте в пользу англичан. Стерлинг прорвался в штрафную и упал, найдя небольшой контакт с ногой игрока сборной Дании Иоахимом Мел. В итоге рефери указал на "точку", которая привела к победному голу в исполнении Харри Кейна и выхода Англии в финал. Мнение экспертов разделилось. Одни говорят, что пенальти был, другие — что за такое ставить "точку" почти преступление. Подлил масло в огонь и судья данные Маккели, который в такой ответственный момент не пошел самостоятельно посмотреть VAR. Однако куда большее непонимание вызвал эпизод, который предшествовал назначению пенальти. Во время прохода Стерлинга буквально в нескольких метрах от него на поле находился второй мяч. В таких ситуациях обычно Судья игру останавливают, но здесь этого не произошло. И любой датчанин Мел немного шустрее, точно декабре бы остановил самостоятельно — всего-то нужно было переключиться на второй мяч. Но, и игрок Дании, и судьи момент проигнорировали, а сейчас это лишним поводом для обсуждения. Однако УЕФА таки начало расследование, связанное с этим матчем. Но не из-за само решение о пенальти, а потому, что в момент пробития "точки" в лицо киперу Дании Каспер Шмейхель светили лазерной указкой. Но для Дании это уже вряд ли чем-то поможет. Но эта сборная стала настоящей любимицей среди болельщиков на этом Евро. Драматизма в истории с Данией добавила история с ее лидером Кристаном Эриксеном, у которого в первом матче против Финляндии (0: 1) остановилось сердце. Его реанимировали прямо на поле. Сейчас с Эриксеном вроде как все в порядке. Ему установили подкожный дефибриллятор сердца. Однако сможет ли он продолжить играть в футбол — пока вопрос.