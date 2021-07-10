Укрзализныця попала под новую волну критики со стороны пассажиров после того, как в кассе им продали билеты на поезд места, которых на самом деле просто не оказалось. Как выяснилось, вместо одного подвижного состава на вокзал был подан по замене другой, с более короткими вагонами. О неприятную ситуацию рассказала пассажирка Надежда Имущества на своей странице в Facebook. По словам девушки, в Днепре она села в поезд № 731 сообщением Запорожье — Киев, но здесь ее ждал неприятный сюрприз — в вагоне не оказалось ее 86-го места (нумерация заканчивалась на 81-м). "И таких, как я (с билетом, но без места), где-то по десятку человек в нескольких вагонах. УЗ заменила подвижной состав на другой, с более короткими вагонами", — пишет она. И вот в итоге у людей, которым "не повезло", осталось три варианта путешествия: либо временно сесть на какое-то свободное место до появления пассажира с билетом на него, или проводник пристроит эту новую человека на другое место в другом вагоне, или же, если не хочешь "кочевать" и спорить с кем-то за место, можно проехаться в Киев стоя. Девушка с возмущением ставит вопрос, имеет Укрзализныця "хотя бы минимальное уважение к тем, кто пользуется ее услугами", и у пассажира какие-то гарантии, что ему будет предоставлена услуга, согласно купленным билетом. "Это ок ситуация? Я уже как-то привыкла к тому, что эти дневные" скоростные "поезда Интерсити чуть не каждый раз опаздывают как минимум на полчаса (а это особенно добавляет драйва, когда сразу с поезда должен успеть на рейсовый автобус), но это уже нечто совершенно новенькое, какое-то новое "дно" ", — поделилась Надежда впечатлениями от поездки. В итоге третий вариант никого не соблазнил, и кое люди доехали, развалившись в вагонах на различных местах. Как пояснил ситуацию проводник, эксцесс произошел из-за поломки нужного поезда, поэтому УЗ и заменила состав на другой. "Но все равно остались и вопросы, и неприятный" осадочек ". Очень хочется, чтобы следующие путешествия были предсказуемыми", — пишет пассажирка. Напомним, недавно Укрзализныця попала в скандал из-за отправления поезда без пассажиров на вокзале Львова, и вещи людей поехали в Киев без владельцев. Позже в УЗ принесли извинения, и рассказали, как удалось разрешить ситуацию.