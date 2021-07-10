"Динамо" не сыграет матч первого тура Премьер-Лиги вместе с другими командами в конце июля. Их сезон стартует 31 июля игрой против "Вереса". Об этом сообщают источники РБК-Украина. Перенос матча первого тура для "Динамо" связано с официальной неопределенностью относительно их соперника в этом поединке. Сначала им должен был стать "Олимпик", но донецкий клуб снялся с Премьер-Лиги. Его должен заменить "Минай", но официально об этом решении еще не объявили. Кроме этого, в "Динамо" существенная часть состава выступала за сборную Украины на Евро-2020. И клуба нет необходимости форсировать подготовку к сезону и еврокубков, поскольку они стартуют с группового этапа Лиги чемпионов. Эта ситуация позволила киевлянам продолжить подготовку к сезону и увеличить срок сборов. За счет этого "Динамо" сыграет дополнительно еще два спарринга с двумя командами из немецкой Бундеслиги. Эти игры пройдут в Австрии. Первый же матч сезона киевская команда проведет против "Вереса". Базовая дата игры — 31 июля. Напомним, в пятницу "Динамо" объявило о подписании двух футболистов — вингера Дениса Антюх и форварда Ильи Шкурина.