В Чернобыльской зоне отчуждения в заповеднике ученые на неисследованной области обнаружили озеро почти идеальной формы, которое ранее было прудом у полесского села. Об этом 10 июля сообщили в Чернобыльском биосферном радиационно-экологическом заповеднике на странице в Facebook. Исследователи рассказали, что заметили этот водоем недавно при облете мест, где в прошлом году бушевали масштабные пожары. Отмечается, что пруд прежде всего представлял собой искусственный водоем в форме неправильной трапеции, куда входили и выходили каналы. После взрыва на ЧАЭС и отселения людей из земли ставок в зоне отчуждения за эти годы "одичал", и практически превратился в настоящее озеро, нетронутое человеком длительное время. Ученые уже окрестили его "глазом Полесье". "После отселения людей водные объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию, уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной. Чем не глаз Полесья?" — говорится в публикации. Также сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото этой красивой водоема.

В Чернобыльском заповеднике обнаружили озеро почти идеальной формы (фото: Денис Вишневский / facebook.com/zapovidnyk2018) Ранее в Чернобыльском заповеднике показали, как природа побеждает цивилизацию и постепенно вытесняет все созданное человеком. Также мы писали о том, что недавно в Чернобыле показали тайную жизнь животных редких кадрах.