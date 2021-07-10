Председатель верхней палаты гаитянского парламента Жозеф Ламбер назначен временным президентом страны. Правительство Гаити также призвал ООН направить в республику войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Juno7. Как сообщается, исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф направил соответствующее письмо представительству ООН в государстве. По информации агентства, цель такой просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции", которые направлены на то, чтобы восстановить безопасность и общественный порядок на всей территории. Специальная политическая миссия организации на Гаити (BINUH) уже получила это письмо и изучает его. Ранее сообщалось, что власти Гаити попросили США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны. Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити в Соединенные Штаты о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек. Напомним, что РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля моизму во время нападения на резиденцию главы государства.