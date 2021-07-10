В Коростене во время массового празднования Ивана Купала в зоне отдыха у реки произошла огненная ЧП — рядом с огромным костром и пиротехникой взорвались канистры с бензином и произошел пожар. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом 10 июля передали в пресс-службе полиции Житомирской области. По факту происшествия было начато уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины. Предварительно известно, взрыв прогремел вчера около одиннадцати вечера. В больницу обратились с ожогами трое жителей райцентра, которые находились на застолье. "Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении. Сам взрыв с пожаром сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в распоряжение местного издания "Коростень.today".

Видео: в Коростене на праздновании Ивана Купала произошел взрыв и пожар с пострадавшими "Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел мальчик. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду ", — рассказали горожане журналистам.

В Коростене на застолье при праздновании Ивана Купала произошел взрыв и пожар (фото: korosten.today) Реакция сети на "купальский" ЧП в Коростене В комментариях к ролику пользователи сети указывают на полное пренебрежение техникой безопасности, и возмущаются, как люди могли заливать из объемных канистр с бензином костер, когда кругом пламени и работает пиротехника. Ужас. Как папуасы. Бензин они льют с размаху, а в паре метров фейерверки фигачат. Задумано с душой, а ума на реализацию не хватило. Что здесь вообще могло пойти так !? Вспыхнул сам бензин обильно налили на дерево. Возгорание произошло от фейерверка. Грубое нарушение техники безопасности при обращении с горючими веществами. Причина не знание свойства горения и детонации сильно воспламеняющихся жидкостей. Зачем учить химию, говорили они. Где она может пригодиться Премию Дарвина этим господам Никакой техники безопасности, как папуасы, ей Богу. Феерический дов *** бизм! Организаторы надо судить за такое. Это ужас. Ненормальные, где техника безопасности, и человек делает в верху, это просто жесть и без мозгов, наверное жить пропало Боже мой! Ну какие же … с канистрами, с соляркой, когда вокруг огонь, брызги и искры. Ну что это? Ну как? Сколько классов закончили? Самоуничтожения. Ранее сообщалось, что под Черкассами на праздновании Купала парень упал в костер и получил ожоги 35% тела. Также мы писали о том, что спасатели предупредили украинском об опасности на Ивана Купала, много украинский традиционно отмечают с кострами и отдыхом у воды.