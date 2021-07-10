В Коростене Житомирской области в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала рядом с пиротехникой произошел взрыв. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления Нацполиции в области. "Пожар произошел около 23 часов 9 июля во райцентре во время массового мероприятия. В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства", — указано в сообщении. Правоохранители сообщают, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на западе. Им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. На сегодня информации о других пострадавших в результате этого события нет. "Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении. Местное издание Коростень.today со ссылкой на очевидцев происшествия пишет, что взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень. "В этом, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", — отмечает издание. По словам местных жителей, взрыв был настолько сильный, что у людей в районе водоканала затряслись стекла в окнах.