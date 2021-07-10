Число жертв в результате обрушения жилого дома в Майами продолжает расти. Сегодня известно уже о 79 погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. Еще 61 человек является пропавшими без вести. Как отмечается, спасатели работают в течение 16 дней, чтобы найти жертв в руинах. Спасатели, которые теперь сосредоточены на поиске тел, а не выживших, обещают продолжать поиски жертв до тех пор, пока не разберут все завалы жилого дома. Напомним, 2 июля президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обрушения дома в Майами. Встреча проходила 3:00, к ней присоединилась первая леди Джил Байден. Отметим, что здание обрушилось утром 24 июня. Всего в жилом доме было 135 квартир. Обрушилось 55 из них. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.