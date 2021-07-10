В Украине размер средней зарплаты за год увеличился на 28%, а средней пенсии — на 17%, и наблюдаются "положительные тенденции", заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Об этом чиновник высказался в эфире канала "Украина 24". Она также отметила, что рост пенсии есть, в том числе, следствием повышения заработной платы. Лазебная объяснила, как изменились зарплаты и пенсии, а также фактический прожиточный минимум в Украине за период с мая 2020 по май нынешнего года: средняя зарплата выросла на 28%, минимальная зарплата — на 27%, средняя пенсия выросла на 17%, минимальная пенсия — на 14%, фактический прожиточный минимум вырос на 11%. "Есть чем похвастаться", — отметила министр. Глава Минсоцполитики назвала пенсии отражением зарплаты, то есть "мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей". "Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения", — указала она и добавила, что возможность поднимать пенсии будет больше зависеть от того, будут расти зарплаты. Лазебная также рассказала, что сейчас Пенсионный фонд Украины за 1-й квартал наполнился более чем на 4 миллиарда гривен. "Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 млрд будет погашаться, у нас есть ресурсы", — заверила чиновник. Ранее сообщалось, что Кабмин анонсировал повышение пенсий военным в Украине, а также предлагается повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утративших трудоспособность, почти 700 гривен. Напомним также, что недавно глава Минсоцполитики назвала риски введения обязательной накопительной пенсии.