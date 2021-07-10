На Донбассе за минувшие сутки в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Еще трое были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил. "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении. Кроме того, один военный получил ранения, еще двое — боевое травмирования. Бойцов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — удовлетворительное. Всего же за прошедшие сутки в районе ООС зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Зайцево боевики обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм. Неподалеку Новотошковское российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого боевики дважды вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановка противник применял минометы 82-го калибра. Неподалеку Новомихайловка враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки оккупанты обстреляли бойцов ООС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А у Орехова российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10". Ситуация в Донбассе состоянию на утро субботы По состоянию на 7:00 утра субботы зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Мироновского боевики применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное возле Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели обстрел из артиллерийских систем калибра 122-мм. Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. "Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет", — указано в сообщении. Напомним, позавчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ говорят, что количество случаев нарушения режима "тишины" на Донбассе последнее время возросла втрое.