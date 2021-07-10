В России с начала пандемии зафиксировано рекордное количество смертей из-за коронавирус. За последние 24 часа в РФ погибли 752 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, всего с начала пандемии в Российской Федерации от коронавируса умерли 142 253 человека. При этом суточный прирост новых больных коронавирус в РФ составил 25 082 случая. Всего за все время пандемии в России зарегистрировано 5 млн 758 тыс. 300 случаев коронавирусной инфекции. Сейчас в России болеют 433210 человек. Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксирована в Московской области — 2487 и в Санкт-Петербурге — 1978 (и 102 смертельных случая). Следует отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя. Напомним, 7 июля сообщалось, что в Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания. А 29 июня во РФ количество летальных случаев из-за коронавирус составляла 669 против 652 днем ранее. Эти показатели также были максимальными с начала пандемии.