Ночью между боевиками "Талибана" и полицией Афганистана произошло столкновение. В результате четверо милиционеров погибли, а двое были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV News. Телеканал в свою очередь ссылается на данные анонимного источника. Указано, что столкновение произошло в Лашкаргахе, столицы юго-западной провинции Гильменд. Напомним, вчера движение "Талибан" взял контроль над ключевым районом на западе Афганистана. Там находится главный пограничный КПП с Ираном. Отметим, на прошлой неделе талибы вторглись в районы Афганистана, граничащие с другими соседними государствами, — Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном. Так, ранее министр обороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади заявил о критической военную ситуацию в стране на фоне вывода войск США. Как писало РБК-Украина, только в минувшие выходные более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами.