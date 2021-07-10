В Украине 10-12 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели оказали Украинский ряд рекомендаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. "Внимание! Предупреждение о чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине. По информации УкрГидрометцентра, 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — указано в сообщении. Госслужба по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил: не разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях; запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке; категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки; очищать место, предназначенное для костра, от сухой травы, листьев, веток; не оставлять без присмотра разгоряченные костра и не позволять детям разводить костры; оставляя место отдыха, обязательно потушить костер водой или песком запрещено сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях. Также спасатели призвали граждан проводить разъяснительные беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности.