В Украине новый рекорд по COVID-вакцинации. За минувшие сутки прививки получили почти 115 000 украинских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. "В Украине новый рекорд прививок в сутки! 114660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021. Одну дозу получили 53820 человек полностью иммунизированы — 60840 человек", — указано в сообщении. За прошедшие сутки работали 697 мобильных бригад, 1562 пункты прививки и 38 центров вакцинации. По состоянию на 9 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек. "С начала прививочной кампании привито 2277228 человек, из них получили 1 дозу — 2277226 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1143442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3420668 прививок ", — добавили в Минздраве. Напомним, в Национальной службе здоровья подчеркнули, что вакцина против COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирус. Однако существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным. Как писало РБК-Украина ранее, в стране установили новый рекорд прививок от коронавируса в сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.