На побережье Тузловские лиманов в результате последних ураганов и ливней погибли почти 2 миллиона божьих коровок. Об этом сообщил эколог и сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. Как рассказал эколог, сотни тысяч божьих коровок, которые долетели через Тузловские лиманы к суши, поселились на песчаной пересыпи, лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках основной пищи — тлей. По его словам, этих жуков уважают люди, которые занимаются сельским хозяйством, ведь личинки божьих коровок и взрослые особи активно поедают тлей и других вредных насекомых.

Фото: Тузловские лиманах погибли солнышка (facebook.com/rusevivan) В частности, зимуют взрослые жуки в защищенных местах вблизи дикой природы, где они питаются и размножаются. Весной прежде чем начать откладывать яйца, начинают питаться тлями. Когда их становится мало, солнышка вынуждены мигрировать в поисках пищи. Тогда можно увидеть огромные скопления насекомых, которые начинают кусать все, что попадается на их пути, заверил эколог. "В сезон от одного до трех месяцев (весной и ранним летом) самка откладывает от 200 до 1000 яиц. Яйца сравнительно больших размеров (длиной 0,8-1,2 мм), обычно откладываются вблизи добычи, небольшими кучками (от 25 до 85 штук) в защищенных местах на листьях или веточках. Личинка с одного миллиметра за 10-30 дней вырастает до 4-8 мм в длину, в зависимости от состояния добычи — тли ", — пояснил Русев.

Фото: Тузловские лиманах погибли солнышка (facebook.com/rusevivan) Также эколог добавил, что взрослые солнышка при жизни съедает примерно несколько тысяч тлей. После бурь и ливней на побережье Тузловские лиманов работники Нацпарка насчитали почти 2 миллиона погибших божьих коровок. По словам Ивана Русева, они становятся пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в соленых лиманах множество. В комментариях пользователи отмечают, что ранее их специально разводили в большом количестве и самолетами рассыпали над полями. Это был специальный биологический метод борьбы с вредителями. Ранее мы сообщали что пляжи Одессы атаковали полчища жуков.