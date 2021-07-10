-За сильных ливней японские власти посоветовала эвакуироваться примерно 360 тыс. Семей. Объявлен высший уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK. В трех юго-западных префектурах — Каогшима, Миядзаки и Кумамото — объявлено чрезвычайное стан.Так, для 240 тыс. Домохозяйств был объявлен пятый уровень опасности. Позже власти посоветовали покинуть свои дома еще 120 тыс. Семей. Ранее в Японии из-за мощного смещение пострадали 20 человек. По оценкам метеорологов, за три дня в префектуре Сидзуока выпало около 550 миллиметров осадков, в префектуре Канагава — 780 миллиметров, что превысило месячный уровень осадков. В Японии сейчас происходит сезон дождей, который является частью восточно-азиатского сезона, обычно он проходит в период между 7 июня и 20 июля.