Во Львове на железнодорожной станции "Пидзамче" 26-летнюю девушку ударило током. Перед этим львовянка залезла на поезд якобы для того, чтобы сделать Селфи. Об этом сообщили на странице департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Telegram. Так, произошло вечером, 9 июля, возле улицы Ковеля. В ГУ ДСНС Львовской области рассказали, что пострадавшую нашли на железнодорожной цистерне, откуда ее сняли спасатели. В частности, в спасательной операции были привлечены девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Девушке удалось выжить, она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы. Отмечается, что чрезвычайное происшествие не привела к задержке поездов. Все обстоятельства травмирования женщины устанавливаются.

Фото: во Львове девушка получила удар током (lv.dsns.gov.ua/)

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