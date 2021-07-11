День Петра и Павла традиционно отмечается ежегодно 12 июля. Праздник посвящен двум апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свою веру в начале нашей эры. В народе его также называют Петров день. Строго запрещено делать в большой праздник — читайте ниже в нашем материале. Что запрещено делать на Петра и Павла Трудно работать, стирать, убирать в доме. Все это нужно сделать накануне праздника. Ругаться, ссориться и думать о плохом. Давать в долг или брать в долг. Неудачным этот день считается для интимной близости, таинства венчания или крещения детей. Купаться в водоемах — в народе верили, что можно пострадать от нечисти, которая активизируется в это время. Выбрасывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина — это к бедности. Остатки пищи нужно отдать животным. Скупиться-иначе можете остаться у разбитого корыта. В этот день заканчивается Петров пост, который длился с 28 июня, так запретов в еде в праздник нет. Важные традиции на Петра и Павла Утром желательно посетить храм, где проводится божественная литургия. В этот день полагается молиться за благополучие родных и близких. После церкви принято ходить в гости к близким, устраивать семейные застолья или пикники на природе. В меню нужно отдать предпочтения блюдам из рыбы (так как Петр был рыбаком) и сыра. Традиционным блюдом является сырные мандрики — особые пончики из творога, дрожжей и муки. Молодежь на Петров день гуляет в поле, собирает букеты цветов и ходит на реку встречать рассвет. При этом купаться в праздник нельзя. Считается также, что родниковая вода в такой день имеет лечебные свойства и ею нужно умыться. Ранее мы писали также о важнейших приметы, запреты и обряды праздника Петра и Павла.