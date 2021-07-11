Правоохранители проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Деятельности не обнаружили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Державнох фискальной службы. Фото: Glusco провели следственные действия (facebook.com) По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочных колонок ограничен. "В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", — говорится в сообщении. Отметим, в марте ДФС совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов (в том числе с РФ). Досудебное расследование продолжается. Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов возразил продаже АЗС Медведчука. Кроме того, в начале марта на объектах сети АЗС Glusco провели ряд обысков по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.