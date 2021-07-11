Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. Безопасность в регионе усиливают из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу президента Литвы Гитанас Науседа. С Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов, сообщил он. Также агентство Frontex сообщил, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе. "Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе", — сказал директор Frontex Фабрис Леджера. Напомним, эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов. Как писало РБК-Украина, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.