Пограничная служба Эстонии увеличила число патрулей на своей границе. В частности, из-за наплыва мигрантов из Литвы и Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR. "Во-первых, мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только забора, но и всего мониторингового оборудования", — заявил глава пограничного контроля Эгерт Беличева. При этом он отметил, что пограничники увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутреннем. Напомнив, эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов. Кроме того, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.