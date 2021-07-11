Самый большой враг для любых отношений — это быт. Некоторые бытовые привычки способны не просто внести прохладу между влюбленными, но и полностью убить отношения. Психологи рассказали, какие бытовые проблемы могут разрушить отношения любой пары. На что нужно обратить внимание — читайте ниже. Порядок в доме К сожалению, для кого-то стопки журналов, бумажки по всему письменном стола, разбросана одежда на стульях — не представляет особого дискомфорта. Однако, есть люди, которые нервно и даже агрессивно реагируют на крошки, легкий хаос на полках и даже на сборы коробок из-под еды в углу, возле мусорного ведра. Хорошо, если у пары более или менее одинаковое восприятие порядка в доме. Но так бывает не всегда. Как решить: можно обсудить эти вопросы в начале совместного проживания и найти компромисс, который устраивал бы двух. Домашние обязанности нужно разделить и при этом учитывать преимущества друг друга — для кого-то ненавистный посуду, а кто-то совершенно не может выносить вовремя мусорное ведро. Зависание в гаджетах В современном мире эта проблема начинает выходить на первый план. Мы проводим много времени у компьютеров при работе, после — скролл ленты социальных сетей, немедленно отвечаем на все сообщения. И часто при этом мы забываем о том, что рядом находится живой человек, который хочет простого общения. Зависание в гаджетах часто воспринимается опасным сигналом: в гаджете есть что-то интереснее, чем собеседник. Это становится причиной обид и недопонимания. Как решить: договоритесь о времени и зоны без гаджетов. Это может быть совместный ужин, обязательно — кровать. Иногда задумывайтесь о том, что сообщение без ответа в 10 вечера может спасти ваши отношения и нервную систему. Помните, что самый важный человек находится рядом с вами. постоянный контроль Контроль, ревность, постоянное информирование о том, где кто находится и чем занят — злейшие враги любых отношений. Даже если такой контроль не доходит до вопросов "в лоб", к проверке мессенджеров и карманов — это уже тревожный сигнал. Постоянная опека в виде: "Не ешь это», «не ходи туда», «не общайся с этим" — их той же оперы. Как решить: вы оба — вполне взрослые и самостоятельные личности, которые имеют право распоряжаться своим временем и поступками. Вы умеете самостоятельно планировать свой день, выбрать одежду, еду и друзей. Поэтому — относитесь с пониманием и уважением к границам другого человека. Если для вас очень важно, чтобы ваш партнер о чем-то информировал — просто обсудите это и объясните, что это поможет снять вашу тревожность. Рабочий график Вы работаете с 7 утра до поздней ночи? А ваш партнер — в другом, но совершенно ненормированному графику? В условиях пандемии часто бывает так, что пара находится физически на одной территории, но при этом не находит времени, чтобы обсудить даже меню на ужин или планы на выходной. И часто коммуникация сводится к переписке в мессенджерах, записок на холодильнике и отсутствием досуга вместе. Зачем вы тогда живете вместе? Как решить: можно изменить работу или установить определенные правила — после 20:00 время принадлежит близкому человеку, один выходной в неделю — неприкосновенен. И старайтесь свое свободное время проводить со своим партнером — ищите точки соприкосновения в графике, выбирайтесь на прогулки. При работе дома — разделите зоны, чтобы не мешать друг другу и договоритесь о том, что по возможности все вопросы вы будете решать в личной беседе. скучное досуга Карантины и определенные ограничения привели к тому, что пары стали больше проводить свободное время в четырех стенах — просмотр сериала, кинофильмов, максимум — совместный ужин. Некоторое время в этом будет даже какой-то романтизм, но потом это начнет надоедать одному из партнеров или обоим. Это может привести к недовольству и ссор. Как решить: Оставляйте стены своего дома как можно чаще. Необязательно Отправляться в далекое путешествие — махните хотя бы в соседний город на выходных. Погуляйте ночью в родном городе, посмотрите афишу — вы точно найдете что-то интересное. Даже обычная прогулка по парку и разговор откровенно может значительно освежить ваше восприятие. Испытайте все, что может вам подарить новые и яркие эмоции. Напомним, ранее мы писали о том, какие женские "не" очень важны для мужчины. А также рассказывали о том, что психологи дали советы о том, как избежать ссор из-за денег в отношениях.