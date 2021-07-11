Евросоюз закупил достаточно доз вакцины от коронавируса, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения в июле. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По ее словам, Евросоюз сможет этого месяца вакцинировать 70% взрослых от коронавируса — вакцины для этого достаточно. "Европейский Союз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам, чтобы в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", — сказала Урсула фон дер Ляйен. Она также отметила, что ЕС готов поставлять больше вакцин, чтобы победить новые штаммы коронавируса. "Но COVID-19 еще не побежден. Мы готовы поставлять больше вакцин, в том числе против новых вариантов", — сказала глава Еврокомиссии. Напомним, что вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Евросоюз. Вакцина Covishield не признано в Европе. Ранее сообщалось, что для получения COVID-сертификата нужен загранпаспорт.