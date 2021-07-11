Избранница 11-го "Холостяка" Михаила Заливако, победительница проекта Анна Богдан, которая уже живет вместе с любимым, часто делится в сети их совместными фото и подробностями отношений. Так, девушка показала забавные кадры, как они с бойфрендом обманывают на кровати. Однако они вызвали беспокойство у некоторых подписчиков. Соответствующие фотографии были опубликованы в Instagram Богдан. На снимках одета в джинсы и белый топ Анна лежит на застеленной кровати, задрав ноги вверх и принимая смешные позы. Михаил же сидит на краю кровати, улыбаясь на камеру. "А вы тоже любите подурачиться со своей второй половинкой? Кто из вас двоих более сумасшедший?" — подписала снимки любимая Холостяка.

Анна Богдан и Михаил Заливако ума посходили в постели (фото: instagram.com/hannastorozhuk) Однако публикация вызвала бурные споры среди пользователей сети — много отметили, что Заливако на фото выглядит грустным и усталым и улыбается как-то вымученно. Хотя было немало положительных комментариев. Такое впечатление исходя из всех фото и видео, Мишу заставляют это все делать. Его улыбка натянутая, глаза грустные. Аня его просто утомила Миша моргнет, если тебя заставляют Уставший мальчик с нестиранными носками Что же ты Мишка голову повесил? Миша явно специально такой вид сделал, а все сразу, что он устал и несчастлив, уверена все отлично в них! Миша, ты не устал ?! Миша что-то устал. Обманула ты его, Анечка Такое впечатление, что Миша сам по себе, а Аня сама по себе !!! По-моему, на этом фото дуреешь только ты Бедный Миша Миша замученный, жалеет уже, что с тобой связался Бедный чувак !!! Видно реально, как она его уже Заколебал, это вообще не его вариант! Беги !!! Красивые фото, но Мише бы больше желания к фотографии Мне тоже кажется, что Миша не в восторге. Улыбка как бы с надрывом …. Красивые Напомнив. ранее победительница "Холостяка 11" Анна Богдан дала советы по питанию, которые помогли ей похудеть на 16 килограммов.