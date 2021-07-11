Гороскоп на август 2021 от Павла Глобы обещает трем знакам Зодиака крутые перемены в жизни. Их ждет много новых впечатлений в конце лета, и все они будут положительными. Кому повезет пережить приятные метаморфозы — читайте ниже в нашем материале. Об этом пишет МК. Близнецы Близнецы в августе могут всерьез задуматься о смене работы, считает Павел Глоба. Вполне возможно, что новая должность принесет неплохой заработок. Изменения могут произойти и в личной жизни представителей знака Зодиака — это может быть помолвка, свадьба, известие о беременности, переезд. рак Кому кому, а вот Ракам в августе скучать уж точно не придется. И хотя вы обычно боитесь идти на риск, но в конце лета все изменится, что и привлечет в вашу жизнь удачу и везение. В целом август будет крайне положительным месяцем для вас с интересными знакомствами, приключениями и сюрпризами. Скорпион Павел Глоба видит в августе возможность для Скорпионов круто изменить свою жизнь. Однако для этого вам придется самим выбрать правильное решение и сделать этот смелый шаг. Не исключено, что это будет связано с отношениями с партнером. Возможно, вы встретите человека своей жизни и даже сыграете свадьбу. Ранее астрологи рассказали также, какие три знака Зодиака ждут изменения до конца июля. Также астролог Арина Артуровна предупредила о соединении Венеры с Марсом, опасности и шансы, которые обещает это событие всем нам.