Украинская певица Вера Брежнева, которая живет в Москве, очаровала поклонников новыми снимками с невероятно живописное место — лавандового поля. Атмосферные фото в эффектном наряде артистка опубликовала в Instagram. Вера позировала среди цветущих рядов лаванды в шелковой желтом платье в бельевом стиле с обнаженными плечами. Стильный аутфит выгодно подчеркнул стройные формы и пышная грудь артистки. Волосы она оставила распущенными и оно красиво спадали на плечи звезды. Отметим, что снимки были сделаны на закате, что придало им особую атмосферу и сказочности. Судя по геотеги, поле находится где-то в Италии. "Ты такая золота", — подписала кадры знаменитость на английском языке.

Вера Брежнева очаровала фотосессией среди лаванды (фото: instagram.com/ververa) Брежнева также выложила видео, на котором она эффектно идет или бежит среди лаванды. Как отметила певица, его снял ее муж Константин Меладзе. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Поклонники пришли в восторг и искупали Веру в комплиментах в комментариях. Как же красиво! Какие цветы! Моя мечта Света человек Здесь волшебно все Как красиво Фантастика восхитительно и солнечная соткан из солнца Какая красота невероятная, обалдела, завораживает и ослепляет лучами Вера будто соткана из золота, сверкает и манит. Волшебно Несравненно красиво! Красивая Вера в красивом платье в прекрасном месте !!! Напомним, ранее Вера Брежнева призналась, что она ест, чтобы выглядеть идеально.