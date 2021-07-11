Погода в Украине в воскресенье, 11 июля, принесет кратковременные осадки в виде грозовых дождей в южные регионы, но уже под вечер, а еще отдельные локальные дожди вероятные в Полтавской области и на западе страны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. На остальной территории Украины будет доминировать жаркая сухая погода. Температура воздуха в большинстве областей составит около +30 … + 34 градусов. В Киеве в воскресенье будет солнечно и сухо, прогнозируется высокое атмосферное давление. Столбики термометров в дневное время поднимутся максимум до +33 градусов. При этом эксперт отмечает, что в Украине ожидается спад жары только через неделю, с 19-20 июля. Сейчас же некоторые европейские страны находятся в зоне влияния холодного атмосферного фронта, который до 12 числа охватит и Украину, но в эти ближайшие дни ослабить жару не сможет.

Метеокарты и карта погоды в Европе и Украине 11 июля (фото: facebook.com/tala.didenko) Ранее сообщалось, что в Укргидрометцентре анонсировали скоро освежающие обильные дожди с грозами в Украине. Напомним, перед этим синоптики сделали предупреждение о погоде до конца июля в Украине.