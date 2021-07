Конор МакГрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Первый раунд забрал Порье, проведя тейкдаун и обработав соперника в партере, а в концовке Конор встал, но за секунды до конца сломал ногу. Об этом сообщает РБК-Украина. Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференция после турнира UFC 264 рассказал о травме, которую получил Конор МакГрегор в главном поединке вечера против Дастина Порье. "Мне показалось, что это была косточка, но не врач, я не могу сказать точно. Ему сделают рентген, и мы точно узнаем, что с ним", — начал Уайт. Однако сразу после этих слов главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сообщил президенту промоушена обновленную информацию. "Перелом большеберцовой кости, голень", — сообщил функционер.

Dustin Poirier defeats Conor McGregor by injury TKO at UFC 264 after McGregor appeared to break his ankle, causing a doctor's stoppage. # Ufc264 pic.twitter.com/gKhmvW2TpO — Naija Gist Spot (@ 9jagistspot) July 11, 2021