Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, получив в финале победу над Бразилией. Капитан Лионель Месси впервые выиграл финал крупного турнира в составе национальной сборной. Об этом сообщает РБК-Украина. До сегодняшнего дня на счету аргентинца в составе национальной команды была только победа на Молодежном Чемпионате мира-2005 и Олимпиаде-2008. Также Месси становился обладателем серебряной медали чемпионата мира 2014 года, трижды становился серебряным призером Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз бронзовым (2019). Форвард "Барселоны" дебютировал за сборную в 2005 году. Он четыре раза доходил с ней в финал крупных турниров, но ни разу не побеждал в них.