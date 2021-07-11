Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон сегодня, 11 июля, совершит свой первый космический полет. Это будет первый туристический полет в космос. Где посмотреть запуск и что говорит главный конкурент Брэнсона — в материале РБК-Украина. Первый туристический полет Брэнсон станет первым в мире космическим туристом. Вместе с ним на борту корабля Unity 22 компании Virgin Galactic полетят главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президенткой из государственных дел и исследований более серые Банлда. Управлять самолетом опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи. Запуск корабля Unity 22 состоится сегодня в 16:00 по космопорта «Америка» в Нью-Мексико. Запуск транслировать компания Virgin Galactic на платформе YouTube и в социальных сетях. Посмотреть на запуск можно и на нашем сайте: Как будет проходить полет Ракетоплан Virgin Galactic поднимется в небо с космопорта «Америка» вместе с самолетом-носителем, внутри которого будут находиться Брэнсон и другие туристы. Когда ракетоплан достигнет необходимой высоты, самолет-носитель отсоединится от него и с помощью собственного двигателя поднимется на высоту 80 километров. В общем весь полет продлится около 2,5 часа, а в состоянии невесомости экипаж будет находиться всего 5-6 минут. После выхода на заданную высоту, самолет-носитель самостоятельно вернется на Землю и приземлится в космопорте. Конкурент Брэнсона не признает, что полет космический Компания конкурента Брэнсона — самого богатого человека мира Джефф Безос — Blue Origin отказывается признавать этот полет космическим. Спор основывается на том, что корабль Unity 22 с Брэнсоном поднимется на 80 километров и пройдет ниже линии Кармана. Линия Кармана — общепризнанная высота в 100 км, с которой начинается космос. Однако масла в огонь подливает и то, что Брэнсон опередит Безоса в этих космических соревнованиях. Через несколько дней основатель Amazon должен осуществить свой космический полет на корабле New Shepard собственной компании Blue Origin. Безос должен был стать первым владельцем космической компании, отправился в космос, однако Брэнсон получил разрешение на полет раньше.