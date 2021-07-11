Отдыхающие в курортной Кирилловке на Азовском море жалуются на комаров, которые не дают им насладиться отпуском. Комаров очень много, и они залетают прямо в уши. Об этом сообщает Telegram канал "ХС Харьков". "Фолловеров передают привет из Кирилловки. Здесь наблюдается настоящее нашествие комаров", — говорится в сообщении. В комментариях украинцы рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем. Кроме этого, от нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск с Арабатской стрелке. Ездили в том месяце. Один вечер было просто жесть, в уши залетали; Каждый год так; Медузы, морские блохи, комары, солнышка … жесть, а не отдых; В прошлом году тоже так было пару дней, потом пропали; В 9:00 дня проехал по Арабатской стрелке до Стрелкового. Весь капот и лобовуха в комарах и кровавых пятнах от них. Какой там летят на свет. Днем их здесь куча; Бердянск аналогично; Хотели на балконе поужинать, а над балконом просто облако комарья висит. Причем на репелленты им плевать, ни Офф, ни спирали эти вонючие их отпугивают. И ураганным ветром их сдувает, они спокойно продолжают делать свое черное дело. Напомним, на пляже курортной Кирилловки юношу убило током. После ЧП закрыли водные аттракционы. Мы также писали о том, что на курортах Украины появились мошенники.